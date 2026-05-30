米の大手スポーツ誌が注目阪神・佐藤輝明内野手のメジャーリーグ挑戦の可能性について、米メディアが早くも注目している。米スポーツ専門誌「スポーツ・イラストレイテッド・ドジャース版」は28日（日本時間29日）、ドジャースが獲得に乗り出す可能性を指摘。チームの補強ポイントと合致しているとし、「間違いなく入札するだろう」と提言した。同メディアのマット・レヴィン記者が記事を公開。「左打ちのサトウは今シーズン、