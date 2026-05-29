手作りのパッチワークやガラス工芸品などを展示・販売するチャリティーバザーが、5月29日から徳島市で始まりました。このバザーは、県手工芸家協会が、社会貢献と会員同士の交流・親睦を目的に毎年開いています。会場には、会員約20人が作った藍染や折り紙、織物など12分野の作品、約1500点が展示・販売されています。訪れた人たちは、作品の説明に耳を傾けながらお気に入りの一品を選んでいました。この