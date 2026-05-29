「クルマで楽しむアウトドア」をテーマに車両の展示やアウトドアギアの販売が行われるモーターキャンプエキスポ。2026年は6月13日（土）、14日（日）の2日間、初夏の大阪・万博記念公園のお祭り広場を会場に、キャンピングカーやSUVなどソトアソビにぴったりのクルマが大集合して開催される。 【画像】過去に開催されたモーターキャンプエキスポの様子はこちら ■家族で楽しむ！初夏