「最近、急に老けた気がする」――そんな変化を感じていませんか。シミやシワ、たるみなどの見た目の老化だけでなく、動脈硬化や認知機能の低下にも関わるとして注目されているのが、体の“焦げつき”とも呼ばれる「糖化」です。この記事では、『食べてはいけないもの×いいもの』(伊勢呂哲也／Gakken)から抜粋して、老化を早める可能性がある食習慣について紹介します。○「老け」が気になったらコレをやめよう見た目や体の機能の