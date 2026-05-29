日本と中国の5社が出資中国の大手自動車メーカーであるチェリー（奇瑞汽車）は、アジアの自動車関連企業4社と提携し、『EMTA』という新EVブランドを立ち上げた。強豪ひしめく日本市場への進出を目指している。【画像】BYDも軽自動車を投入！ 海外勢から相次ぐ参入【BYDラッコを詳しく見る】全23枚チェリーは現在、オモダ（Omoda）やジェイクー（Jaecoo）など複数のブランドを擁しており、最近ではジャガー・ランドローバーとの提