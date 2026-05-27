ベッツに見た完全復活の兆し【MLB】ドジャース 15ー6 ロッキーズ（日本時間27日・ロサンゼルス）不振が嘘だったかのような2発だった。ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は26日（日本時間27日）、本拠地でのロッキーズ戦に出場。今季初めて4番で起用され、2本のアーチを放つなど、3安打5打点の活躍で勝利に貢献した。復調の兆しを見せたベッツに「これが本来の姿」「最高すぎる」と称賛の声が飛び交った。試合前時点で打率.16