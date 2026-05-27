日本ハムの孫易磊は6回途中3失点の粘投27日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦2試合が行われた。ソフトバンクは5-4で日本ハムにサヨナラ勝利。同点の9回、1死二、三塁から石塚綜一郎捕手が犠飛を放ち試合を決めた。4回まで両チーム無得点も、5回以降は得点の奪い合いとなった。7回に1点リードを許すも、8回に嶺井博希捕手の適時打で同点。9回のサヨナラへとつなげた。3番手の大竹風雅投手が勝利投手。日本ハムは先発の孫易