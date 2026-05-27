猫の便で健康状態を確認する5つのポイント 愛猫の排便があった際、すぐに片付けてしまうのではなく、まずはその状態を観察してみましょう。健康な便の状態を知っておくことで、異常が起きた際に迷わず対処できるようになります。 1.形と硬さをチェックする 理想的な便は、適度な水分を含み、一本につながった形でスルッと出た状態です。スコップで持ち上げた際に形が崩れず、表面に付着しにくい硬さが目安です。