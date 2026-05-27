NPBは球宴ファン投票の中間発表を実施している日本野球機構（NPB）は25日、「マイナビオールスターゲーム2026」ファン投票の中間発表を更新した。12球団の最多得票は全セの外野手部門、森下翔太外野手（阪神）の8万7324票だった。各選手が順当に得票数を伸ばすなか、セ・リーグのある球団が厳しい現実に直面している。全セは発表となった時点で首位にいる阪神から6選手が出場圏内におり、2位のヤクルトは守護神のキハダが抑え