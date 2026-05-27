交流戦でのセ球団との戦いで「確変タイムがくる」パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」に25日、谷繁元信氏と里崎智也氏が出演し、12日にDeNAからトレードでソフトバンクに加入した山本祐大捕手について激論を交わした。13日の移籍会見直後の試合からスタメン出場した山本祐について、視聴者からは捕手としての活躍はどうなるか、という趣旨の質問が届いた。谷繁氏は「実績もあるし、経験もある