日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開する「ケンタッキー・フライド・チキン」の「ザ・アメリカンバーガーズ」シリーズが5月27日に販売を開始します。数量限定販売の同シリーズでは、ケンタッキー・フライド・チキン初となるアボカドバーガー「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」（790円、以下、税込み）、「骨なしケンタッキー」2枚で具材を挟んだ「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガ