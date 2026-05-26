野口信吾氏が推奨…速球や鋭い打球への対応力を上げる“遠近ピント合わせ”相手投手の速球に「振り遅れる」、守備で速い打球に「対応できない」と悩む選手は少なくないだろう。原因は“眼の使い方”にあるかもしれない。スポーツビジョントレーナーとしてアマチュアからプロ野球選手まで幅広くサポートする野口信吾さんは、改善策として「両眼のピント合わせドリル」を紹介している。野球は打撃も守備も、手前に迫ってくるボー