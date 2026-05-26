ブンデスリーガ 25/26の入替戦決勝 パーダーボルンとウォルフスブルクの第2戦が、5月26日03:30にホームデラックス・アリーナにて行われた。 パーダーボルンはステファノ・マリーノ（FW）、フィリップ・ビルビヤ（MF）、ルベン・ミュラー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはジェナン・ペイチノビッチ（FW）、アダ