大分県日田市で特産の梅が収穫期を迎え、酒蔵で梅酒の仕込みが始まりました。 【写真を見る】九州有数の梅の産地梅酒の仕込み始まる大分・日田市 九州有数の梅の産地・日田市大山町にある「おおやま夢工房」では今シーズンの梅酒の仕込みが始まりました。 初日の25日は神事が行われ、町内の生産者から運び込まれたおよそ4トンの梅を醸造アルコールに漬け込んでいきました。今の時期は酸味が強く香りが高い鶯宿