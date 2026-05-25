「王貞治レガシーデー」で柳田が勝ち越し2ランを放った■ソフトバンク 7ー6 日本ハム（24日・みずほPayPayドーム）新たな“名実況”誕生に沸いている。ソフトバンクの柳田悠岐外野手が24日、本拠地で行われた日本ハム戦に「5番・指名打者」で先発出場。3回に豪快な勝ち越しの2ランを放つと、その際に実況が紡いだ言葉にファンの注目は集まっている。3回だった。4-4の同点の場面、無死一塁で第2打席に入った柳田は相手先発・北