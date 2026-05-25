台湾がNVIDIA製AI半導体密輸に対する初の本格的な取り締まりで12カ所を捜索、文書偽造と虚偽申告の容疑で逃亡中の3人を逮捕

台湾がNVIDIA製AI半導体密輸に対する初の本格的な取り締まりで12カ所を捜索、文書偽造と虚偽申告の容疑で逃亡中の3人を逮捕