21日に支配下登録された名原が好守で活躍■広島 5ー3 中日（24日・バンテリンドーム）広島に新星が現れた。バンテリンドームで行われた24日の中日戦、「1番・右翼」で出場した名原典彦外野手が好守を見せた。5回、ボスラーが放った高い飛球をフェンスに体をぶつけながら掴み取った。育成から支配下となったばかりの25歳にファンからも「まさにシンデレラボーイ」「レギュラー取れるかもしれないな」と期待の声が上がっている。