５月24日にJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST最終節の２試合が開催。MUFGスタジアム（国立競技場）では、清水エスパルスとガンバ大阪が対戦した。序盤から互いに激しいデュエルの応酬で主導権争いが続くなか、清水にアクシデントが発生。15分、宇野禅斗がパスを受けようとした際、右足首辺りに相手MF美藤倫の足裏が激しく接触してしまう。宇野は苦悶の表情でその場に倒れ込み、メディカルスタッフのチェックの末、担架