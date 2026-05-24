中日時代の2018年に首位打者＆最多安打のタイトル獲得DeNAは24日、ダヤン・ビシエド内野手が引退を決断したことを発表した。シーズン中の引退発表は異例。NPB通算11年間で1022試合に出場し、1040安打、142本塁打561打点、打率.286をマークした。ホワイトソックス時代に有望株として注目されたビシエドは、メジャー通算66本塁打の実績を引っさげて2015年オフに中日に加入した。広い本拠地球場でも好成績を残し、2018年には打率.