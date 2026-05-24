竹丸の145キロ直球を粉砕…デビューから5試合連続安打■巨人 ー 阪神（24日・東京ドーム）阪神・立石正広内野手が24日、東京ドームで行われた巨人戦に「1番・三塁」で先発出場した。5回に竹丸和幸投手から逆方向への一発を放ち、プロ第1号を記録した。デビュー5試合目で豪快弾に、藤川球児監督も笑顔を見せた。注目された“ドラ1ルーキー”同士の対決は、第1打席は右飛で竹丸に軍配が上がったが、第2打席で虎の逸材が魅せる。5