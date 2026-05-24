『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した山本 杏「ミスマガジン2024」ミスヤングマガジンの山本 杏（やまもと・あん）が、5月25日（月）発売『週刊プレイボーイ23号』のグラビアに再び登場。16歳でグラビアデビューした彼女が、ついにハタチに。10代最後に切り取った、その一瞬が今鮮やかに煌めく。【写真】山本 杏の19歳最後のグラビア＊＊＊【家族の反応も楽しみです】――今回の撮影はどうだった？山本香盤表（スケジュ