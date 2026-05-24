“眼の専門家”・野口信吾氏が推奨…リズムに合わせて視線を切り替えるドリル打撃において、速い球やキレのある変化球を「正確に捉えられない」と悩む選手は多い。アマチュアからプロ野球選手までサポートするスポーツビジョントレーナーの野口信吾さんは、解決策としてテンポに合わせて視線を切り替える「眼のスキップ運動」を紹介している。投球の軌道を予測し、正確にコンタクトする感覚を養えるという。投手が投げ込んでく