ヤクルトで17年間プレー、通算85勝の館山昌平氏元ヤクルトでエースで、現在は社会人野球「MARUHAN GIVERS（マルハンギバーズ）」の監督を務める館山昌平氏がポッドキャスト番組「Full-Count LABー探求のカケラー」に出演。野球と社業の「二兎を追う」ことへの熱き思いを語った。2025年2月に創部したマルハンギバーズは都市対抗野球大会（6月18日に2次予選初戦）での全国優勝を目標に掲げる一方で、1人の社員としての姿勢も求め