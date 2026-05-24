久松宏輝トレーナー推奨…飛距離アップに繋がる「胸郭回旋」打球を遠くへ飛ばすには腕の力に頼らず、体全体を使ってスイングする必要がある。しかし、体の硬い子が強く振ろうとすると、腰などを痛める可能性がある。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、胸の可動域を広げることが重要と解説。「胸郭回旋ドリル」を紹介している。野球に励む少年少女なら、誰もが打ちたいと願うホー