発売からまもなく4年、eKクロス EVの今後はどうなる？2022年6月に発売された三菱「eKクロス EV」は、軽ハイトワゴンである「eKクロス」をベースとした電気自動車（BEV）です。eKクロス EVの企画・開発は日産と三菱の合弁会社であるNMKVがおこなっていることからもわかるとおり、日産「サクラ」とは姉妹車の関係にあります。【画像】超カッコイイ！ これが三菱の「“軽”SUV」です！ 画像で見る！（39枚）そのため、搭載され