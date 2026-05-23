日本の伝統である田植えを通して社内交流や社会貢献を図る取り組みが山形市で始まりました。これは、山形市に本社を置く山形日産自動車など山形日産グループが2022年から毎年行っているものです。5回目を迎えることしはグループの経営者や社員、OBのあわせておよそ20人が山形市の田んぼで田植えに臨みました。ことしは横10メートル、縦13メートルの広さにグループのロゴマークを描く田んぼア&