タカノフルーツパーラーは、6月1日から『Raindrop Sweets』と題し、期間限定のデザートを提供する。梅雨の時期限定のメニューとして、紫陽花やカエル、雫、傘などをモチーフにした愛らしいパーツをあしらっている。【梅雨限定のパフェやあんみつの画像はこちら】◆新宿郄島屋店「レインデイズパフェ」価格:税込2200円提供期間:6/1〜6/30紫陽花の下に雨宿りするカエルをイメージしたパフェ。グラスの中に入れたブルーベリーグ