MTGの美容ブランド『ReFa（リファ）』が、電気シェーバーの新モデル『ReFa MULTI SHAVER B（リファマルチシェーバーB）』および『ReFa MULTI SHAVER S（リファマルチシェーバーS）』を6月17日に発売することが発表された。

【画像あり】用途に合わせてアタッチメントを変えられる 本体外観

『ReFa MULTI SHAVER B』は、従来モデル『ReFa MULTI SHAVER』のアタッチメント3種に加え、顔の産毛専用となる「回転刃アタッチメント」を新たに搭載してリニューアルした電気シェーバー。ムダ毛が気になる部位や目的に合わせてアタッチメントを使い分けることで、全身のムダ毛ケアに対応する。

新たに追加された回転刃は産毛専用のアタッチメントで、肌への接触をできるだけ抑えながら顔全体の細かな産毛をシェービングする。ReFa独自の「スムーススキムシェービング」のやさしさはそのままに、繊細で均一な仕上がりを実現するという。

あわせて発売される『ReFa MULTI SHAVER S』は、通販市場限定カラー「シルキーピンク」を採用した特別モデル。4種のアタッチメントに加え、使用頻度の高いI字刃アタッチメントを2個セットで用意し、ギフト向けの仕様となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）