お笑いタレントの平野ノラが21日までにオフィシャルブログを更新。“バブリーな花束”を抱えた撮影オフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 19日に「撮影」と題して更新したブログで、平野は「今日は撮影」と明かし、「マイナスからのスタートです」とフェイスパック姿での鏡越し自撮りショットを公開。 その後、メイクアップした鏡越し自撮りショットとともに「メイクさんいつもありがとうございますな世界にいます