ベッツのトーク番組にアデルがゲスト出演ドジャースの大谷翔平投手の“常人離れ”した有言実行ぶりに、現役のメジャーリーガーたちも驚嘆している。同僚のムーキー・ベッツ内野手が司会を務めるトーク番組に、エンゼルスのジョー・アデル外野手がゲスト出演。大谷の凄みについて語り合う中で、ベッツが大谷を引き留められなかったエンゼルスをイジり、アデルが大爆笑する一幕があった。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・