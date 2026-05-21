阿佐海岸鉄道のDMVは、現在、唯一運行可能な2号車の定期検査を行うため、5月26日と27日の2日間、全便を運休します。阿佐海岸鉄道によりますと、3台あるDMV車両のうち1号車は、2026年2月に走行中システムの不具合で立ち往生し、点検・調整に入りました。また、3号車も長期点検で故障が見つかり、現在、点検・調整中です。このため、最近は残る2号車のみで運行していましたが、今回、2号車も一定の走行距離に達したことに伴う定期検