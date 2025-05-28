ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』 株式会社ロッキング・オン・ジャパン主催・企画制作『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』が28日、全出演アーティストを発表した。また、あわせてチケット第2次抽選先行もスタートした。【写真】『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』出演アーティスト一覧ROCK IN JAPAN FESTIVALは2000年からスタートした日本最大の音楽フェスティバル。2022年に開催地を千葉市蘇我スポーツ公園へと移し、2