½Õ¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÆÃÄê¤Î´ë¶È¤¬¾¦É¸ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NHK¤Ê¤É»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÈÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤éÀ©¸Â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡üÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÊõHD¤¬¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ò¾¦É¸ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÂ»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï2004Ç¯¤ËÊÝ¸±Ê¬Ìî¤Ç¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ò¾¦É¸ÅÐÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Êõ¥Û¡¼¥ë¥Ç