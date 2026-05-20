松本市の中学生が20日、学習環境を良くしようと、机の拡張パーツの導入を市の教育長に直談判しました。提案「10センチ拡張するだけでも、プリントとタブレットを縦に置けることがわかります」真剣なまなざしで訴える丸ノ内中学校の3年生4人です。縦10センチ、横65センチの学習机の天板を拡張するパーツを導入してほしいと20日、曽根原教育長を訪ねました。きっかけは学習で使う端末が1人1台支給され、机が狭いと感じる