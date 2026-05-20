7月5日（日）より毎週日曜日放送開始となるTVアニメ第3期『無職転生III』のキービジュアルが公開された。2012年から小説投稿サイト「小説家になろう」で連載が開始されて以来、これまでにシリーズ累計発行部数1800万部を数え、絶大な人気を誇る『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』。34歳の無職・独身・引きこもりのニート男が、家族に家を追い出され、挙句交通事故死するも、剣と魔法の異世界で、ルーデウス・グレイラットと