5月22日（金）日米同時公開となる「スター・ウォーズ」の劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。マンダロリアンとグローグーがAT-ATと相対するアクションが映し出された本編映像が公開された。全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」。映画が公開されるたび、ファンが世界中の映画館でカウントダウンを祝い、もはや映画の公開自