徳島市は5月19日、ふるさと納税の新たな返礼品として、阿波踊り期間中に新町川をクルージングする「AWA ODORI クルーズ」の取り扱いを開始すると発表しました。これは、19日に開かれた徳島市長の定例会見で発表されました。「AWA ODORI クルーズ」は、新町川をクルージングしながら、踊り一色に染まった徳島市の雰囲気を感じられる体験型返礼品で、必要な寄付金額は1万7000円です。桟敷での踊りが披露され