¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛWEST.¡ØÍ£°ìÌµÆó¡Ù¿·³ã¸ø±é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤¿AmBitious¤ÈBoysbe¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～⑤ ¡ØWEST. LIVE TOUR 2026 Í£°ìÌµÆó¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤ÎWEST¤¬¡¢5·î16¡¦17Æü¤Î¿·³ã¸©¡¦¼ëºí¥á¥Ã¥» ¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥°¥ëー¥×¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¡£ ¤Þ¤¿¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤¿Boysbe¤äAmBitious¤Î¥á¥ó¥Ðー¤é¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£