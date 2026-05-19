【喜多川海夢 ハロウィンVer.】 予約受付期間：2026年5月19日～7月8日 2027年5月 発送予定 価格：19,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「喜多川海夢 ハロウィンVer.」の予約受付を2026年5月19日より7月8日まで実施する。発送予定は2027年5月。価格は19,800円。 本商品は、アニメ「その着せ替え人形は恋をする」に登場する喜多川海夢を、