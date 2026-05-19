400馬力超えの高性能SUV！レクサスは2026年4月9日、オーストラリアでフル電動SUV「RZ」の改良モデルを発表しました。RZは、レクサス初のBEV（バッテリー式電気自動車）専用モデルとして2022年に世界初公開されたSUVです。電動化戦略を象徴するモデルとして位置付けられ、レクサスが掲げる次世代の走りと快適性を具現化した一台として展開されています。【画像】超カッコいい！ これがレクサス新型「スポーティSUV」です！ 画像