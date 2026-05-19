ダイナミックトルクコントロール付クワトロって何だ？ アウディRS 5セダン&アバント｜Audi RS 5 Sedan & Avant 高性能プラグインハイブリッドシステムを搭載して生まれ変わった新型RS 5。パワートレインは、2.9リッターV型6気筒ツインターボエンジン（510ps/600Nm）に、177ps/460Nmを発するモーター、そして8速AT（ティプトロニック）を組み合わせる。システム総合で最高出力470k