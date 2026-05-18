料理や洗濯、掃除といった主要な家事のほかにある細かな作業。こういった名もなき家事に「じつは時間もお金もとられていることに気づいた」と語るのは、浪費家から節約生活に転換して8年、YouTubeで節約術を発信する3児の母・みさきさん。家事の内容を見直したことで、家計も心も負担が軽くなったそう。今回、みさきさんが実践して「やめてよかった」と感じている家事について、教えてもらいました。1：服をきれいに収納する以前の