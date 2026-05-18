日本ご当地アイドル活性協会は、音楽業界の知る人ぞ知る名コラムを映像化した新番組『烏丸哲也の音楽業界裏話』をスタートする。本番組は、音楽編集者として長年数々のアーティストと対峙してきた烏丸哲也氏が、自身のSNSやコラムで綴ってきた「音楽の現場に流れる真実の物語」を、MC・金子正男氏（地方創生プロデューサー）と共に深掘りしていくトークバラエティ。5月19日（火）20時、初回3話一挙公開という衝撃の幕開けを飾る。