◆ザ・ペニンシュラ東京で蒸籠の湯気に包まれる夜。点心が主役の“体験型ディナー”で心ほどけるひとときを体験2026年6月30日（火）までの期間限定で、ザ・ペニンシュラ東京2階の中国料理「ヘイフンテラス」にて「Dim Sum Night（点心ナイト）」が開催中。点心を主役にした新しいディナースタイルで、大きな蒸籠から登場するできたての点心とともに広東料理の魅力を味わえる特別なコース。ラグジュアリーホテルならではの落ち着い