鵜飼氏によれば全国に7万7000ある寺のうち約2万もの寺が無住寺だという。いずれも檀家の減少、後継者不足、経営破綻などによる困窮が原因だ宗教法人の優遇撤廃で巨額財源が生まれる――。ネットをにぎわす威勢の良い言説の裏で、全国各地の寺院は消滅の危機にあえいでいる。ひとり歩きする「5兆円」という試算は現実的なのか。現場の困窮と専門家の知見から、ポピュリズムに揺れる財源論の虚実と危うさを暴く。【表】宗教法人の主