【モデルプレス＝2026/05/17】クリエイター・おさきの弟で俳優の今井暖大、中村駿希が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。【写真】「今日好き」モテ男子、お揃い制服姿で仲良しランウェイ◆今井暖大＆中村駿希、ペアランウェイお揃いの制服姿で登場した2人。トップでは今井が中村の肩に手を乗せ、仲の