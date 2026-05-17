布シートより“衛生的” ダニもホコリも寄せ付けないいまや高級車に限らず、国産車でも「レザーパッケージ」として本革シートが設定されることが増えました。一般的な印象としてレザーを使うことは「見た目の高級感を出すためでは？」と思われることもあるでしょう。【黒じゃないんだ！】これが最新型の霊柩車の内装です（写真で見る）ところが本革シートには、見た目だけでは語れない“実用的なメリット”があります。1つめの