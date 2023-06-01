【モデルプレス＝2026/05/17】King ＆ Princeと女優の仲里依紗、動画クリエイターのHIKAKINが登場する生成AI「Gemini」の新TVCM「Gemini『それ、Gemini に聞いた？』篇」、「Gemini『旅の詰め込みプラン』篇」、「Gemini『着回しコーデ』篇」が5月18日より順次公開される。【写真】キンプリ永瀬「Gemini」で生成したオリジナルキャラクター◆仲里依紗＆HIKAKIN、新たなメンバーとして登場GoogleのAI「Gemini」の魅力や、日常を楽し