2023年に、ロシア人の夫と3人の子どもとタイ・プーケットに移住した漫画家のシベリカ子さん（41歳）。リゾート地としてのイメージが強いプーケットですが、暮らしてみて気づいた子育てのしやすさや住みやすさ、また日本とのギャップについて話を伺いました。夫の提案で3人の子連れでプーケットに移住東京に暮らしていたシベリカ子さんが、家族全員でタイ・プーケットに移住することを決めたきっかけは、夫であるP氏からの提案でし