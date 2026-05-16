低予算球団に2年約53億8500万円で加入も他球団の大型契約選手は低調ホワイトソックスの村上宗隆内野手の契約が、米メディアから“唯一の勝ち組”と称賛されている。オフに2年3400万ドル（約53億8500万円）で加入したが、同等以上の契約を結んだ他球団の一塁手たちが軒並み低調な成績に終わっているからだ。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のサム・ブラム記者は、格安で若き大砲を獲得した球団の判断に注目し、当時の